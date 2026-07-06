Вестник Кавказа

Папуашвили предложил создать объединение для стран-кандидатов в ЕС

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили озвучил инициативу о создании особой платформы, которая позволяла бы обмениваться опытом странам-кандидатам в Евросоюз.

Странам, имеющим статус кандидатов на вступление в Евросоюз, стоит сформировать специальную платформу, на которой бы обменивались опытом спикеры их парламентов, такое заявление сделал председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы всеми силами приветствуем, чтобы у спикеров парламентов стран-кандидатов была платформа, где мы сможем делиться опытом европейской интеграции – как позитивным, так и негативным"

– Шалва Папуашвили

Политик пояснил, что на такой площадке страны, претендующие на вступление в ЕС, смогут обсудить не только положительные результаты, но и возникающие проблемы.

Кроме того, добавил он, данный формат позволит совместно вырабатывать те или иные решения на уровне парламентов и их профильных комитетов.

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