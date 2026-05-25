Порт Анаклия должен создаваться с Азербайджаном и Арменией – грузинская оппозиция

К проекту глубоководного порта Анаклия стоит присоединиться Азербайджану и Армении – он должен реализоваться "Кавказским трио", заявили в грузинской оппозиции.

Глубоководный порт Анаклия должен строиться с участием других стран Южного Кавказа – Азербайджана и Армении, такое мнение выразил член коалиции "Сильная Армения" Григол Гегелия.

Политик подчеркнул, что этот масштабный инфраструктурный проект должен реализоваться "Кавказским трио", то есть Грузией, где он расположен территориально, Азербайджаном и Арменией.

"Анаклия – это исторический шанс, который должен стать общим кавказским проектом мира и главными экономическими воротами Кавказа для всего мира"

– Григол Гегелия

Оппозиционер уточнил, что речь можно идти о создании так называемого "Кавказского консорциума". При этом управление портом осуществлял бы международный оператор, обладающий надежной репутацией.