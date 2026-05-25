Порт Анаклия должен создаваться с Азербайджаном и Арменией – грузинская оппозиция

К проекту глубоководного порта Анаклия стоит присоединиться Азербайджану и Армении – он должен реализоваться "Кавказским трио", заявили в грузинской оппозиции.
Глубоководный порт Анаклия должен строиться с участием других стран Южного Кавказа – Азербайджана и Армении, такое мнение выразил член коалиции "Сильная Армения" Григол Гегелия.
Политик подчеркнул, что этот масштабный инфраструктурный проект должен реализоваться "Кавказским трио", то есть Грузией, где он расположен территориально, Азербайджаном и Арменией.
"Анаклия – это исторический шанс, который должен стать общим кавказским проектом мира и главными экономическими воротами Кавказа для всего мира"
– Григол Гегелия
Оппозиционер уточнил, что речь можно идти о создании так называемого "Кавказского консорциума". При этом управление портом осуществлял бы международный оператор, обладающий надежной репутацией.