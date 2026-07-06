Вестник Кавказа

Уровень морской угрозы на Ближнем Востоке повысили до "серьезного"

Уровень морской угрозы на Ближнем Востоке повысили до "серьезного"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В UKMTO повысили уровень морской угрозы из-за ударов по трем судам во вторник. Сегодня три корабля подверглись ударам.

Центра координации морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) повысил уровень угрозы в акватории Персидского залива и Ормузского пролива до "серьезного". Решение принято после ударов по трем танкерам во вторник. 

"Давление со стороны КСИР в виде радиовызовов и указаний по маршруту продолжается, особенно в отношении судов с включенной системой автоматической идентификации (АИС)"

– UKMTO

Несмотря на угрозы со стороны Ирана, в UKMTO считают ситуацию контролируемой, транзит грузов через Ормузский пролив продолжается. 

Ранее МИД Катара направило ноту протеста Ирана в связи с ударом по СПГ-танкеру в Ормузском проливе. В дипведомстве потребовали прекратить действия по дестабилизации ситуации.

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