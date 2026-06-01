Российские перевозчики готовы возобновить рейсы на Ближний Восток

Авиакомпании России готовы вернуться к выполнению рейсов в страны Ближнего Востока, рассказали в Минтрансе. Направление открывается постепенно, авиакомпании учитывают рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития.

Российские авиакомпании готовы возобновить полеты в страны Ближнего Востока, поделился глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов на Ближний Восток. С 1 июня "Аэрофлот" возобновил рейсы в Дубай. <...> Но пока еще действуют официальные рекомендации МИД и Минэкономразвития по поездкам на Ближний Восток, поэтому авиакомпании исходят в том числе из этого фактора"

– Андрей Никитин

Министр уточнил в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2026, что ближневосточное направление открывается постепенно, чтобы для безопасности пассажиров не создавались риски. Решение о возобновлении полетов принимают перевозчики.

"Разговоры идут. Мы в принципе готовы здесь двигаться, но оставляем это на решение компаний"

– Андрей Никитин

Росавиация в середине мая сняла все введенные ранее ограничения, связанные с рейсами российских авиакомпаний на Ближний Восток.