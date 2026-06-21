Дзюдоист из Азербайджана выиграл "бронзу" Гран-при в Китае

Мурад Фатиев принес сборной Азербайджана третью бронзу на Гран-при в Китае, одержав победу над Эржаном Канатбековым.
Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев добыл бронзовую медаль Гран-при в китайском Циндао.
По данным спортивных СМИ, в поединке за третье место Фатиев оказался сильнее представителя Кыргызстана Эржана Канатбекова. Оба спортсмена выступают в весовой категории до 90 кг.
Международный турнир оказался успешным для сборной АР. В активе азербайджанских дзюдоистов одна золотая медаль и три бронзовых. Медаль высшей пробы принес Азербайджану Зелим Цкаев, который стал лучшим в весе до 81 кг.
Сборная АР стала третьей среди мужских команд, а также четвертой в общем зачете.