Вестник Кавказа

Дзюдоист из Азербайджана выиграл "бронзу" Гран-при в Китае

Медали
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Мурад Фатиев принес сборной Азербайджана третью бронзу на Гран-при в Китае, одержав победу над Эржаном Канатбековым.

Азербайджанский дзюдоист Мурад Фатиев добыл бронзовую медаль Гран-при в китайском Циндао. 

По данным спортивных СМИ, в поединке за третье место Фатиев оказался сильнее представителя Кыргызстана Эржана Канатбекова. Оба спортсмена выступают в весовой категории до 90 кг. 

Международный турнир оказался успешным для сборной АР. В активе азербайджанских дзюдоистов одна золотая медаль и три бронзовых. Медаль высшей пробы принес Азербайджану Зелим Цкаев, который стал лучшим в весе до 81 кг. 

Сборная АР стала третьей среди мужских команд, а также четвертой в общем зачете.

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