Вестник Кавказа

Тбилиси впервые в истории примет чемпионат мира по дзюдо

Тбилиси впервые в истории примет чемпионат мира по дзюдо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мировое первенство впервые в истории пройдет в столице Грузии. Этой весной в Тбилиси прошел чемпионат Европы.

Чемпионат мира по дзюдо впервые в истории пройдет в Тбилиси. Соответствующее соглашения подписали в Будапеште глава Минспорта Грузии Шалва Гоголадзе и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Соревнования пройдут в грузинской столице в 2029 году. Решение о проведении мирового первенства в Тбилиси Визер официально подтвердил на открытии турнира Большого шлема в Тбилиси.

Напомним, в апреле нынешнего года в Тбилиси прошел чемпионат Европы по дзюдо. Чемпионат мира по дзюдо текущего года состоится в Азербайджане,

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