Ирак может выйти из ОПЕК – СМИ

Ирак может последовать примеру ОАЭ и выйти из ОПЕК. Выход из организации будет рассмотрен, если ОПЕК не увеличит квоту Ирака на нефтедобычу.

В Багдаде рассматривают возможность выхода из Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в случае, если предложение по увеличению квоты Ирака на добычу нефти будет отклонено, поделились источники в иракском правительстве с агентством Shafaq News.

Ирак нацелен на увеличение экспорта нефти и компенсацию потерь, связанных с конфликтом США и Ирана и закрытием Ормузского пролива, таков более широкий план Багдада, а выход из ОПЕК лишь его часть, поделились источники издания. В настоящее время иракское руководство изучает возможные последствия превышения уровня нефтедобычи, установленного ОПЕК.

По оценкам собеседников Shafaq News, решение по вопросам выхода из ОПЕК или наращивании добычи нефти будет приниматься после визита премьер-министра страны Али аз-Зейди в Вашингтон, визит запланирован на середину июля.

Ирак – один из ключевых игроков нефтяного рынка и второй по величине производитель в ОПЕК. Нефтяные доходы составляют около 90% всех доходов страны.

Отметим, что Ирак – одна их стран-учредителей ОПЕК, организация была основана в сентябре 1960 года в Багдаде.

Ранее из ОПЕК и ОПЕК+ вышли ОАЭ, это случилось 1 мая этого года.