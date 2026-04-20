ЭСКАТО развивает интеграционные процессы в Центральной Азии и Азербайджане

Руководитель проектов секретариата ЭСКАТО заявил о том, что транскаспийский зеленый коридор, который соединит Центральную Азию с Азербайджаном может стать зоной экспорта возрбновляемой электроэнергии.

Транскаспийский зеленый коридор может быть реализован в качестве маршрута для экспорта избыточной электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, такое заявление сделал руководитель проектов секретариата Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Сергей Тулинов.

Об этом он сказал, выступая на собрании в рамках бизнес-форума Евразийского банка развития (ЕАБР).

По его словам, этот коридор соединит Центральную Азию с Азербайджаном, поэтому выгодно расширит возможности регионального сотрудничества в сфере энергетики.

"Центральная Азия может стать энергетическим узлом между несколькими региональными электроэнергетическими системами, а Транскаспийский зеленый коридор - долгосрочной стратегической опцией для экспорта излишков электроэнергии из ВИЭ"

– Сергей Тулинов

Как он отметил, проект планируется реализовать в несколько этапов.

Во-первых, начать стоит с совершенствования существующих механизмов взаимодействия.

Далее следует запустить "пилотный рынок "на сутки вперед", который активно развивается в Европе", рассказал руководитель проектов секретариата ЭСКАТО.

"Третий этап предполагает создание рынка электроэнергии в реальном времени и развитие системных услуг. Четвертый - формирование общего рынка мощности, основанного на региональной оценке достаточности мощностей, признании вклада различных ресурсов в надежность энергосистемы и механизмах оплаты доступной и доставляемой мощности"

– Сергей Тулинов

Именно такой план реализации этого проекта сможет помочь снизить риски преждевременных решений и создать устойчивую основу для интеграции энергосистем региона, подчеркнул он.