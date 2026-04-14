Джейхун Байрамов принял участие в заседании ЭСКАТО

Министр иностранных дел Азербайджана поучаствовал в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, которая проходит в Бангкоке.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов прибыл в Бангкок для участия в 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что Байрамов председательствовал на заседании, посвященном развитию общества для всех возрастных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского МИД, Джейхун Байрамов зачитал письменное обращение президента Ильхама Алиева.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Баку уделяет большое внимание инклюзивному развитию, трансформации цифровых и информационных технологий, значительно заинтересован в "зеленом" энергетическом переходе.

Как отметил Байрамов, Азербайджан считает важным усилить региональное сотрудничество для решения общих задач с целью сделать доступными блага общества для всех слоев населения.

В ходе заседания было также подчеркнуто особое стратегическое значение Среднего коридора в развитии связей по Евразии.

Кроме того, Джейхун Байрамов представил концепцию Азербайджана "о человекоцентричном, устойчивом и взаимосвязанном региональном будущем".

"В ходе сессии были упомянуты направления национальных приоритетов социально-экономического развития "Азербайджан 2030" – инклюзивный экономический рост, равный доступ к образованию и здравоохранению, расширение цифровых государственных услуг, обеспечение равных возможностей между поколениями"

— МИД Азербайджана

По итогам заседания была подписана Баку-Бангкокская декларация по содействию социальному развитию для всех возрастных групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно этому документу, стороны выражают общее стремление к инклюзивности и прогрессу в рамках повестки, продвигаемой ЭСКАТО.