Отношения России и Азербайджана обсудили Галузин и Байрамов

Михаил Галузин в ходе поездки в Азербайджан провел встречу с главой МИД республики Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Москвой и Баку.

Во вторник, 14 апреля, в Баку состоялась встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского министерства.

Центральной темой встречи стали вопросы сотрудничества между Москвой и Баку.

"В ходе встречи обсуждались политические, экономико-торговые и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также региональные и международные вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес"

– МИД АР

Было отмечено, что взаимные визиты и контакты важны для обсуждения вопросов, которые включены в повестку дня сотрудничества.

Кроме того, Галузин и Байрамов обратили внимание на то, что совместная Межправительственная госкомиссия по экономическому сотрудничеству играет важную роль в развитии двусторонних экономических отношений. Они также поговорили о работе, проводимой в рамках этого механизма, и перспективных направлениях.

Помимо этого, азербайджанский министр и замглавы российского внешнеполитического ведомства обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим обоюдный интерес, и рассмотрели перспективы сотрудничества.