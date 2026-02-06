Нижняя палата парламента Румынии одобрила проект об объединении с Молдавией

Законодательная инициатива об объединении Румынии с Молдавией автоматически утверждена нижней палатой румынского парламента и передана на рассмотрение в Сенат.

Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщает газета Adevarul.

Документ прошел текущий этап без дебатов и процедуры голосования из-за истечения 45-дневного конституционного срока рассмотрения, и теперь окончательный вердикт по этой инициативе должен вынести Сенат.

Проект оппозиционной партии SOS Romania предлагает поддержать мирное изменение государственных границ и запустить переговорный процесс с молдавскими властями. Если закон будет принят, румынское руководство обязано официально проинформировать об этом Молдову, ООН, Евросоюз, НАТО, США и другие международные организации.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что объединение с Румынией ускорит европейскую интеграцию республики. В Кишиневе также не исключали сценарий вступления в ЕС без учета Приднестровья. При этом результаты опроса исследовательской компании IMAS за декабрь 2025 года демонстрируют, что 54% молдаван выступают против объединения, тогда как поддерживают эту идею только 29%.