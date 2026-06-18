Пашинян: Армения продолжит активное взаимодействие с ЕАЭС

Никол Пашинян заявил о намерении Армении продолжать активное взаимодействие с ЕАЭС, подчеркнув отсутствие оснований для разрыва отношений с союзом в текущих условиях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства сообщил, что республика продолжает плотно взаимодействовать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), не видя оснований для прекращения этого сотрудничества.

"С ЕАЭС очень плотно и активно работаем, и эта работа будет продолжена, потому что мы не исходим из того, что произошло что-то непоправимое, из-за чего мы не должны смотреть в этом направлении"

- Никол Пашинян

Он подчеркнул, что Ереван рассчитывает на поиск взаимоприемлемых решений, отметив, что в противном случае негативные последствия в первую очередь скажутся на самом ЕАЭС.

Отметим, Пашинян неоднократно заявлял, что правительство Армении, несмотря на стремление к вступлению в ЕС, планирует максимально долго совмещать эту повестку с работой в ЕАЭС, осознавая сложность одновременного участия в двух объединениях.

Ранее, на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая, лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в совместном заявлении призвали Армению провести общенациональный референдум, чтобы окончательно определить внешнеполитический вектор страны — выбрать между дальнейшим членством в ЕАЭС или вступлением в ЕС.