Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с турецким коллегой

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером парламента Турции Нуманом Куртулмушем.

Встреча спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой и председателя турецкого парламента Нумана Куртулмуша состоялась в Баку, рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Переговоры прошли в рамках 20-й сессии Конференции Парламентского союза стран ОИС.

Участники встречи высоко оценили уровень развития братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией по всем направлениям. Они подчеркнули, что Баку и Анкара, руководствуясь девизом общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", стали примером единства и взаимоподдержки по всем вопросам.

Сахиба Гафарова пояснила, что азербайджано-турецкие отношения вышли на самый высокий уровень благодаря братским отношениям, которые базируются на взаимоуважении и доверии между президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также политической воле и решимости глав государств.

Стороны указали на важную роль парламентов в дальнейшем развитии отношений между странами, выразили удовлетворение нынешним их уровнем. Собеседники также обратили внимание на важный вклад в развитие двусторонних связей взаимных визитов и встреч между спикерами парламентов, тесных контактов между депутатами.

В ходе беседы Нуман Куртулмуш уделил особое внимание прошедшей сегодня встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, спикер парламента Турции выразил благодарность за высокий уровень организации 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС.