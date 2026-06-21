Вестник Кавказа

Жители КБР выбрали парки для благоустройства в 2027 году

Цветение яблони в парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кабардино-Балкарии завершилось народное голосование – его участники определили парки и набережные, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта.

Народное голосование, посвященное объектам, которые будут благоустроены в будущем году, прошло в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков.

По его словам, жителям региона нужно было выбрать из 25 общественных зон, победу одержали 11 парков, скверов и набережных.

"В этом году участники могли не только выбрать территории для комплексного обновления, но и скорректировать дизайн-проекты"

– Казбек Коков

Он сообщил, что с большим отрывом победил проект зоны отдыха в столице республики Нальчике.

Кроме того, благоустройство ожидает набережную в Баксане, площади в Прохладном и Кашхатау, аллею в Тереке, зоны для пешеходов в Чегеме и Тырныаузе, велопешеходную дорожку в Майском, сквер в Нарткале, а также парки в Баксаненке и Залукокоаже.

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