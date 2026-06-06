Вестник Кавказа

Первый музей под открытым небом откроют в КБР

Музыкальные инструменты Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Кабардино-Балкарии создадут музей под открытым небом, наполнением которого займутся художники, дизайнеры и скульпторы республики.

В Нальчике откроется музей под открытым небом, сообщила пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии. Уточняется, что этот музей станет первым такого рода заведением в республике.

Музей построят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" при поддержке правительства региона. Согласно официальному сообщению, проект предусматривает создание инфраструктуры с обязательным сохранением зеленых насаждений.

Здесь будут содержаться артобъекты, созданные местными художниками, дизайнерами и скульпторами.

"На территории будет создана современная пешеходная зона с плиточным и набивным покрытиями, смонтирована новая система освещения, установят парковую мебель из лиственницы и разместят три скульптурные композиции, включая арт‑объект "Уэрсэрыжь""

 — правительство Кабардино-Балкарии

В настоящее время осуществляется подготовка к реализации проекта – проводят расчистку территории, скоро начнут установку бордюров.

Согласно планам, завершат строительство к началу осени.

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