Первый музей под открытым небом откроют в КБР

В Нальчике откроется музей под открытым небом, сообщила пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии. Уточняется, что этот музей станет первым такого рода заведением в республике.
Музей построят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" при поддержке правительства региона. Согласно официальному сообщению, проект предусматривает создание инфраструктуры с обязательным сохранением зеленых насаждений.
Здесь будут содержаться артобъекты, созданные местными художниками, дизайнерами и скульпторами.
"На территории будет создана современная пешеходная зона с плиточным и набивным покрытиями, смонтирована новая система освещения, установят парковую мебель из лиственницы и разместят три скульптурные композиции, включая арт‑объект "Уэрсэрыжь""
— правительство Кабардино-Балкарии
В настоящее время осуществляется подготовка к реализации проекта – проводят расчистку территории, скоро начнут установку бордюров.
Согласно планам, завершат строительство к началу осени.