В Ираке прокомментировали сообщения о возможном выходе страны из ОПЕК

Сообщения СМИ о том, что Ирак хочет выйти из ОПЕК – домыслы, следует из заявления иракского министерства нефти для Иракского агентства новостей INA.
"Домыслы о том, что Ирак якобы угрожает выйти из ОПЕК, не отражают официальную позицию иракского правительства"
– Миннефти Ирака
В ведомстве добавили, что Багдад неизменно указывает на важное значение пересмотра квот на добычу с целью их приведения в соответствие с производственными мощностями стран-членов ОПЕК.
В сообщении говорится, что ОПЕК и страны-партнеры отреагировали на просьбу Ирака, был инициирован процесс пересмотра максимальной добычи нефти, сейчас этот процесс осуществляется в координации с независимой международной консалтинговой компанией и при активном участии Ирака.
"Страны-члены с пониманием относятся к ситуации, в которой находится Ирак, и к трудностям, выпавшим на долю его нефтяной отрасли за последние четыре десятилетия,.. в том числе недавнее разрушение многочисленных объектов инфраструктуры. Они принимают ее во внимание, чтобы уровень добычи Ираком был справедливый"
– Миннефти Ирака
Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что Ирак, если ОПЕК не увеличит его квоту на нефтедобычу, может выйти из организации.