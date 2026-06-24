В Ираке прокомментировали сообщения о возможном выходе страны из ОПЕК

В Миннефти Ирака назвали домыслами сообщения о том, что страна рассматривает вариант выхода из ОПЕК. При этом в ведомстве отметили, что квоты на нефтедобычу следует пересмотреть.

Сообщения СМИ о том, что Ирак хочет выйти из ОПЕК – домыслы, следует из заявления иракского министерства нефти для Иракского агентства новостей INA.

"Домыслы о том, что Ирак якобы угрожает выйти из ОПЕК, не отражают официальную позицию иракского правительства"

– Миннефти Ирака

В ведомстве добавили, что Багдад неизменно указывает на важное значение пересмотра квот на добычу с целью их приведения в соответствие с производственными мощностями стран-членов ОПЕК.

В сообщении говорится, что ОПЕК и страны-партнеры отреагировали на просьбу Ирака, был инициирован процесс пересмотра максимальной добычи нефти, сейчас этот процесс осуществляется в координации с независимой международной консалтинговой компанией и при активном участии Ирака.

"Страны-члены с пониманием относятся к ситуации, в которой находится Ирак, и к трудностям, выпавшим на долю его нефтяной отрасли за последние четыре десятилетия,.. в том числе недавнее разрушение многочисленных объектов инфраструктуры. Они принимают ее во внимание, чтобы уровень добычи Ираком был справедливый"

– Миннефти Ирака

Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что Ирак, если ОПЕК не увеличит его квоту на нефтедобычу, может выйти из организации.