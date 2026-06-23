ЧМ-2026: Бразилия и Марокко вышли в плей-офф

На ЧМ-2026 состоялись матчи 3-го тура группового этапа в квартете C. Первое место в группе заняла Бразилия, а второе – Марокко.

Сборные Бразилии и Марокко вышли в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Бразильцы в заключительном туре группового этапа разгромили Шотландию, а марокканцы одержали волевую победу над Гаити.

Матч сборных Шотландии и Бразилии проходил в Майами и завершился победой пятикратных чемпионов мира со счетом 3:0. Голы забили полузащитник Винисиус Жуниор (7-я минута и 45+3) и нападающий Матеус Кунья (60-я).

Команды Марокко и Гаити встречались в Атланте. У марокканцев отличились защитник Ашраф Хакими (39-я минута), полузащитники Исмаэль Сайбари (45+1), нападающие Суфьян Раими (78-я) и Гессим Яссин (89-я). Первый мяч в сетке ворот марокканцев побывал в результате автогола голкипера Яссина Буну на 10-й минуте, еще один гол забил нападающий Вильзон Изидор (43-я).

Таким образом, Бразилия и Марокко набрали в группе по 7 очков, однако бразильцы опередили марокканцев по дополнительным показателям. Далее следуют Шотландия (3 очка) и Гаити (0 очков). Шотландцы еще сохраняют шансы на выход плей-офф с третьего места, их судьба определится после того, как будут сыграны матчи 3-го тура во всех группах.

Напомним, в плей-офф ЧМ-2026 выходят сборные, занявшие 1-е и 2-е места в своих группах, а также 8 лучших команд, финишировавших третьими.