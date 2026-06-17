Пашинян подтвердил участие в заседании межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по его же словам, примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоится в начале августа.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян приедет на следующее заседание межправсовета ЕАЭС, об этом он рассказал, общаясь с журналистами в правительстве.

Представитель СМИ спросил у армянского лидера о данном им до выборов в парламент обещании – после того, как он снова займет пост премьера, разрешить вопросы, возникшие в рамках ЕАЭС.

"Запланировано заседание межправительственного совета ЕАЭС. Я приму участие в заседании, и мы займемся этим вопросом"

– Никол Пашинян

В то же время глава правительства обратил внимание на то, что работа эта ведется уже сейчас.

Пашинян подчеркнул, что структуры ЕАЭС спокойно функционируют, никаких экстраординарных вещей не происходит.

Напомним, что новое заседание Евразийского межправительственного совета запланировано на 6-7 августа, оно пройдет в Чолпон-Ате (Кыргызстан).