Вестник Кавказа

Евразийский банк развития подвел итоги 20 лет работы

Банк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Астане подвели итоги 20-летней работы и утвердили стратегию развития ЕАБР на 2027-2031 годы, обозначив приоритетные направления работы финансовой структуры, включая реализацию крупных инвестиционных проектов.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня провел в Астане заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), в ходе которого он подвел итоги работы финансовой структуры за 20 лет, сообщили в правительстве страны.

"За эти годы банк внес значительный вклад в развитие экономик государств-участников. Сегодня ЕАБР объединяет семь стран, а в портфеле банка по итогам 2025 года – 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. В сумме совокупный объем инвестиций в экономики превысил $64 млрд"

- Олжас Бектенов

Только по итогам 2025 года объем инвестиций ЕАБР достиг $2,6 млрд, а наибольший объем финансирования был направлен в проекты в сферах энергетики, транспортно-логистической отрасли и химической промышленности, сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает Sputnik Казахстан.

Банк уделял огромное значение "зеленым" проектам, портфель которых за год вырос на 17%, до $1 млрд. Это разработки по сбережению водных ресурсов, ускорению развития технологий искусственного интеллекта, развитию сектора АПК и другие проекты, - отметил Подгузов.

Также на заседании члены Совета утвердили новую Стратегию развития банка на 2027-2031 годы, в которой обозначены приоритетные направления – это развитие транспортно-логистического комплекса, финансирование промышленности, а также привлечение международного капитала для реализации крупных инвестиционных проектов.

В заседании в режиме онлайн приняли участие члены Совета ЕАБР от России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Таджикистана и Узбекистана.

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