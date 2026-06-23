Эрдоган сможет пойти на третий президентский срок в 2028 году

Лидер Турции может вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году – это будет третий подряд президентский срок для Эрдогана. Для этого парламент должен будет принять решение о переносе даты выборов.

В 2028 году действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет снова выдвинуться на пост, если парламент примет решение о проведении выборов до окончания второго президентского срока Эрдогана, рассказал главный советник президента Турции и зампред Совета по правовой политике администрации президента Мехмет Учум, пишет Anadolu.

Прежде всего он разъяснил, что плановая дата следующих выборов президента Турции – 7, а не 14 мая. При этом сейчас рассматривается возможность провести выборы раньше, а именно 16 апреля.

"Предлагаемая нами дата 16 апреля 2028 года не является "досрочными выборами" в политическом и социальном смысле. Это просто перенос запланированных выборов на три недели раньше"

– Мехмет Учум

Он уточнил, что решение о переносе выборов может принять турецкий парламент в период с 9 по 15 февраля 2028 года. Если перенос выборов состоится по такой схеме, то Эрдоган сможет выдвинуться на третий подряд президентский срок, согласно Конституции страны.

"Конституция устанавливает ограничение на два президентских срока. Существует одно исключение из этого правила: если парламент принимает решение о проведении новых выборов во время второго президентского срока, то лицо, отслужившее два срока, может баллотироваться в третий раз. Юридически это называется исключительным выдвижением кандидатуры"

– Мехмет Учум