Порт Махачкалы заключил контракт с китайской компанией Famsun

Китайская группа компаний Famsun оснастит оборудованием новый зерновой терминал порта Махачкалы в рамках подписанного на профильном форуме договора.

Генеральный директор порта Махачкалы Джамал Алиев заключил договор с китайской группой компаний Famsun об оснащении нового зернового терминала оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе порта.

Контракт был подписан на профильном форуме в Китае, где руководитель порта также проинспектировал производство ранее заказанного оборудования для терминалов, первая партия которого поступит в порт в ближайший месяц.

Рост грузооборота порта стал основанием для наращивания мощностей предприятия. За четыре месяца 2026 года объем перевалки составил 1,4 млн т, что в 1,5 раза превышает показатели прошлого года, а экспорт зерна за I квартал достиг 161,8 тыс т, увеличившись в 5 раз.

Отметим, порт Махачкалы является единственным незамерзающим и самым глубоководным портом России на Каспии. Предприятие связывает транспортную систему юга России со странами Средней Азии, Закавказья, Ираном и другими государствами Прикаспийского региона.