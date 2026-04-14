Стали известны сроки выплат туристам за отмененные туры на Ближний Восток

Возврат денег туристам за аннулированные после 3 марта туры на Ближний Восток начнется не раньше ноября. Выплаты пройдут через ассоциацию "Турпомощь" из фондов персональной ответственности операторов.

Выплаты туристам за отмененные туры на Ближний Восток начнутся не раньше ноября, так как туроператоры сейчас формируют реестры требований, на что по закону отведено шесть месяцев. Об этом сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

После 15 октября специалисты ассоциации приступят к проверке предоставленных документов, на что потребуется до 60 рабочих дней. Технически средства будут перечисляться клиентам напрямую на банковские счета, указанные в заявлениях.

По прогнозам эксперта, число реальных выплат может сократиться, так как многие компании договариваются с клиентами о переносе поездок на другие даты или направления. В таких случаях туроператоры отзывают заявки на использование ФПО, и средства остаются на счетах компаний для оплаты новых туров.

Напомним, в начале марта МИД и Минэкономразвития рекомендовали приостановить поездки в ряд стран Ближнего Востока из-за сложной внешнеполитической обстановки. В ответ правительство разрешило туроператорам использовать средства фондов персональной ответственности для возврата денег за туры, запланированные на период с 28 февраля по 31 марта.