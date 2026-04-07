Россияне перебронируют туры на Ближний Восток – АТОР

Большинство российских туристов на фоне ситуации на Ближнем Востоке предпочитают перебронироваться на другие даты и направления.

Туристы из РФ в 70% случаев меняют забронированные ранее туры в связи с ситуацией в ближневосточном регионе, сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Около 70% российских туристов перебронируют туры на Ближний Восток на другие даты или направления. По данным на конец марта, количество тех, кто захотел, чтобы им вернули деньги и не перебронировались на другие направления, составило уже более 35%"

– Майя Ломидзе

Она пояснила, что в начале марта, когда конфликт с Ираном начинался, возврат средств выбирали только 10% туристов.

У россиян есть возможность перебронировать туры на другие направления неограниченное количество раз, добавила глава АТОР.

