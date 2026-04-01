Все желающие россияне покинули ОАЭ

Россияне, планировавшие покинуть ОАЭ из-за перебоев с рейсами на фоне ситуации на Ближнем Востоке, благополучно выехали из страны.

Граждане РФ, которые ранее хотели улететь из-за проблем с авиасообщением на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, смогли выехать из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Дубае.

В настоящее время граждане, постоянно проживающие в стране, продолжают прибывать и улетать обычными маршрутами, пишет ТАСС.

"По состоянию на текущий момент все граждане Российской Федерации, ранее изъявлявшие желание покинуть ОАЭ в связи с перебоями в авиасообщении, смогли это сделать. В настоящее время граждане России, постоянно проживающие в ОАЭ, продолжают прибывать (в ОАЭ) и покидать страну регулярными рейсами"

- консульство РФ в Дубае

В генеральное консульство РФ также продолжают поступать обращения от россиян. Сейчас сотрудники занимаются преимущественно консультациями по вопросам покупки авиабилетов и дают рекомендации по организации возвращения в Россию.

Организация специальных вывозных рейсов из ОАЭ в Россию не планируется. Воздушное сообщение между странами осуществляется регулярными рейсами иностранных авиакомпаний, несмотря на сохраняющиеся частичные ограничения в использовании воздушного пространства.