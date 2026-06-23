Трамп все же поедет на саммит НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп, несмотря на разочарованность союзниками по НАТО, заявил, что посетит саммит альянса, который пройдет в Анкаре, исключительно из уважения к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Комментируя предстоящий саммит НАТО в Анкаре на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в саммите НАТО в Анкаре "из уважения к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану".

Также глава Белого дома сделал ряд примечательных заявлений о своем участии в мероприятии, отметив: он рад, что Турция не участвовала в войне с Ираном, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Эрдоган - замечательный лидер, очень сильная личность, и у него прекрасная армия. Он любит Турцию и делает отличную работу. Это уважаемый человек, уважаемый лидер и мой друг"

- Дональд Трамп

Также Трамп не исключил, что его визит в турецкую столицу пройдет с "хорошими новостями", которые будут заключаться в согласии США на поставки Турции авиационных двигателей и истребителей F-35.

Отметил американский лидер и то, что Турция занимает особенно важное место в сфере оборонной промышленности, обладая огромной оборонно-промышленной базой. В стране работают три тысячи компаний, которые обеспечивают вооружением все страны альянса, включая США. Помимо этого, у Турции очень сильная армия, напомнил Дональд Трамп.