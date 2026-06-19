Власти выделили дополнительные деньги подтопленным районам Дагестана и Чечни

Дагестан и Чечня получат еще 2,5 млрд рублей из бюджета страны на ликвидацию последствий наводнения, последовавшего за проливными дождями в начале апреля: средства направят на восстановление инфраструктуры.

Правительство РФ сегодня выделило Дагестану и Чечне на ликвидацию последствий наводнения, последовавшего за сильными дождями в начале апреля, еще 2,5 млрд рублей, сообщили в канале Кабмина.

Дополнительные финансы будут израсходованы на проведение аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях, а также неотложных работ по восстановлению русел рек и возведению на них временных дамб, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Ранее власти выделили двум республикам на ликвидацию последствий наводнения, в частности на строительство и капремонт поврежденных объектов около 3 млрд рублей.

Согласно свежим данным, ливневые дожди, обрушившиеся на регионы Северного Кавказа, подтопили в Дагестане 9,8 тыс жилых домов, в Чечне избыли подтоплены свыше 3 тыс домов.