Жителям Дагестана выплатили свыше 1,7 млрд руб после паводка

Власти Дагестана направили свыше 1,7 млрд руб. в качестве компенсаций жителям, чье имущество пострадало в результате масштабного весеннего паводка в регионе.

В Дагестане более 47 тыс пострадавших от наводнения получили выплаты на общую сумму свыше 1,7 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба правительства Республики.

Прием заявлений на компенсации за поврежденные или утраченные дома в Дербентском районе стартовал 15 июня, а с 22 июня процедура начнется в Хасавюртовском районе.

Председатель правительства региона Магомед Рамазанов сообщил, что межведомственные комиссии завершают работу по оформлению документов для 3,5 тыс поврежденных домов из 5,7 тыс пострадавших объектов.

Напомним, в конце марта и начале апреля в Дагестане прошли сильнейшие ливни, вызвавшие масштабные подтопления, а также сход лавин и селей в горах. Из-за последствий стихии власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске, Дагестанских Огнях и еще 7 районах республики. В дальнейшем масштаб ущерба потребовал объявления в регионе режима ЧС уже федерального уровня.

Согласно данным, подтопленными оказались свыше 9,8 тыс домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, еще 6,2 тыс пострадали.