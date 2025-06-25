Самая государственная авиакомпания мира

El Al - национальная авиакомпания Израиля, один из самых узнаваемых и необычных перевозчиков в мире. Вся ее история связана с рождением и существованием самого государства Израиль. «Эль Аль»- не просто перевозчик, а символ истории выживания, безопасности и национальной идентичности.

Авиакомпания с библейским названием

14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание Государства Израиль, а ровно через полгода была официально зарегистрирована компания «Эль Аль», хабом для которой стал аэропорт, названный позже его именем.

Название «Эль Аль» взято из Библии (Книга Осии 11:7) и означает «ввысь», «к небесам».

Первый полет под брендом El Al состоялся еще до официальной регистрации компании, в сентябре 1948 года, когда переоборудованный военный Douglas C-54 доставил из Женевы в только что созданный Израиль первого президента страны Хаима Вейцмана после операции на глаза. Из-за международного эмбарго на поставки оружия и техники в регион использовать военный самолет было невозможно, поэтому авиалайнер срочно перекрасили в гражданскую ливрею. Этот рейс считается неофициальным началом истории авиакомпании.

В 1949 году «Эль Аль» начала регулярные коммерческие пассажирские рейсы: самолеты Douglas DC-4 (купленные подержанными у American Airlines и названные «Реховот» и «Герцль») отправились из Тель-Авива в Рим и Париж.

В первые годы El Al активно участвовала в массовой алие - репатриации евреев в Израиль, включая знаменитые операции по вывозу евреев из Йемена («Ковер-самолет», 1949–1950) и Ирака.

В 1991 году в ходе операции «Соломон» Boeing 747 перевез рекордные 1122-1135 эфиопских евреев (официально 1088 + дети, родившиеся в полете) за один рейс - мировой рекорд по количеству пассажиров на борту коммерческого самолета.

Чем El Al отличается от большинства других авиакомпаний?

Самая жесткая система авиационной безопасности в мире

После серии терактов конца 1960-х, в частности угона Boeing 707 в Алжир и захвата заложников, El Al создала уникальную многоуровневую систему защиты:

Самолеты оснащены бортовыми системами защиты от ПЗРК (MANPADS) - инфракрасные ловушки, лазерные системы DIRCM, радар предупреждения о ракетной атаке. El Al - единственная коммерческая авиакомпания в мире с такими системами на всех дальнемагистральных бортах.

На каждом международном рейсе присутствуют вооруженные агенты под прикрытием, которых называют воздушные маршалы.

Многоступенчатый досмотр (профильное интервьюирование, проверка багажа и пассажиров службой безопасности El Al, а не только местными службами).

Собственные службы безопасности «Эль Аль» работают в аэропортах по всему миру.

Поэтому считается, что захватить самолет El Al практически невозможно.

Кошерная еда

Все питание на борту - кошерное или строго кошерное.

Шаббат

Рейсы не отправляются и не прибывают в шаббат и еврейские праздники (за редчайшими исключениями в чрезвычайных ситуациях).

Государственный контроль

Хотя с 2003-2005 годов El Al прошла частичную приватизацию, Государство Израиль до сих пор сохраняет «золотую акцию», позволяющую влиять на стратегические решения. Авиакомпания воспринимается как национальный символ и «посол Израиля в воздухе».