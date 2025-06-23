Израильская авиакомпания El Al снова будет летать между Москвой и Тель-Авивом

Вскоре израильские курорты вновь станут доступными для российских туристов – крупнейшая израильская авиакомпания El Al с 1 июля возвращает в свое расписание полетов авиарейсы между Тель-Авивом и Москвой.

У российских туристов с 1 июля снова появится возможность отдохнуть в Израиле – на авиарынок вернется крупнейшая авиакомпания страны El Al, закрывавшая авиасообщение из-за конфликта с Ираном в целях безопасности, сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля.

"1 июля 2025 года авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив - Москва"

- Минтуризма Израиля

Самолеты компании будут летать в столичный аэропорт Домодедово пять раз в неделю - с воскресенья по четверг, выполнять их будет Boeing 737-900, перелет займет около 5 часов, добавили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что с 22 июня власти Израиля приняли решение закрыть воздушное пространство страны – такая мера была предпринята после нанесения ВВС США удара по трем ключевым объектам иранской ядерной программы, сообщило управление аэропортов еврейского государства. В стране не выполнялись ни входящие, ни исходящие авиарейсы.