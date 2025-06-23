Воздушное пространство Израиля открыто

После известия о достижении договоренностей о перемирии с Ираном Израиль решил открыть небо для самолетов. Ранее оно было закрыто из-за взаимных атак Тегерана.

Израиль отменил запрет на полеты в своем воздушном пространстве на фоне соглашения о прекращении огня между Тегераном и Тель-Авивом, сообщили в Управлении аэропортов Израиля.

Ранее воздушное пространство страны было закрыто из-за ответных атак Ирана.

Напомним, что накануне сообщалось об открытии израильского аэропорта Бен-Гурион. Он начал принимать и отправляться рейсы, на которые могли зарегистрироваться не более 50 человек.

13 июня Израиль атаковал территорию Ирана с целью уничтожить ядерный потенциал страны. В ночь с 21 на 22 июня по иранским ядерным объектам ударили ВВС США. Сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии.