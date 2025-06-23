Иран и Израиль достигли перемирия

Иранские СМИ сообщили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем. Сегодня ночью Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.

Иранский телеканал Press TV сообщил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу. До этого Тегеран произвел несколько ракетных запусков в сторону Израиля.

В свою очередь, израильский телеканал Kan заявил, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху проинформировал Кабмин страны о достижении договоренности о прекращении огня.

Помимо этого, портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника из Тель-Авива заявил, что перемирие между Ираном и Израилем будет действовать, если все стороны будут его соблюдать.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о договоренности между Ираном и Израилем заключения перемирия, которое по истечении 24 часов официально прекратит конфликт.

Руководитель США подчеркнул, что первым боевые действия остановит Тегеран, а через 12 часов это сделает Тель-Авив. При этом Трамп добавил, что и Ирану, и Израилю есть что терять.

Итоги войны Ирана и Израиля

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подвел итоги 11 дней ирано-израильского конфликта.

Прежде всего он объяснил решение Ирана нанести лишь символический удар по американским военным базам в Катаре и Ираке. "Это связано с нежеланием Ирана вступать в крупномасштабный конфликт с США и Израилем и распространять текущие боевые действия на весь регион. Иран принял это решение, потому у него не было ни уверенности в победе, ни возможностей решающего военного успеха в данном конфликте", - сказал Турал Керимов.

Прекращение огня, по оценке востоковеда, будет хрупким. "Перемирие будет соблюдаться в общем и целом, но периодически будут происходить его нарушения. Израиль теперь считает, что может свободно наносить удары по Ирану – когда и куда захочет. Собственно говоря, это теперь станет некой "новой нормальностью" для израильского правительства", - сообщил эксперт.

Также советник медиагруппы "Россия сегодня" выразил уверенность в том, что в будущем возможны новые периоды активных боевых действий между двумя странами. "Совершенно точно, что этот конфликт не станет последним столкновением между Израилем и Ираном. Даже в краткосрочной перспективе мы можем увидеть очередное обострение, потому что ни Тель-Авив, ни Тегеран не достиг своих целей в ходе боевых действий 13-24 июня", - указал он.

Не достиг своей цели и Вашингтон, поскольку с Тегераном теперь будет намного сложнее договариваться по ядерной сделке. "Позиция Ирана станет более радикальной во всех отношениях. Нынешняя риторика Дональда Трампа говорит скорее о том, что Вашингтон уже в принципе не хочет заниматься ядерной сделкой – проще объявить, что иранская ядерная программа физически уничтожена и говорить тут не о чем", - отметил Турал Керимов.

"Поэтому теперь, если новые переговоры между Ираном и США и удастся организовать, то они будут касаться только вопросов снятия с Тегерана американских санкций, введенных за развитие ядерной программы. Ни о каком прекращении обогащения урана и прочей деятельности в ядерной сфере иранская сторона уже не будет говорить с Вашингтоном", - заключил востоковед.