Иран и Израиль: наконец наступит мир?

Противоборствующие стороны конфликта на Ближнем Востоке, Иран и Израиль, заключили соглашение о прекращении огня, сообщил президент США Дональд Трамп.

Минувшей ночью Иран и Израиль заключили соглашение о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток - настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины"

- Дональд Трамп

По версии главы Белого дома, окончательное соглашение о полном прекращении огня наступит через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные операции – первым прекращение огня начнет Иран, на 12-м часу его поддержит Израиль, а через сутки придет долгожданный официальный конец 12-дневной войны.

"Во время каждого из периодов режима прекращения огня противоположная сторона будет сохранять мир и уважение", - написал Трамп.

При этом глава Белого дома добавил, что обеим странам есть что терять, если перемирия все же не будет достигнуто.

Ранее в интервью телеканалу NBC News Дональд Трамп заявил, что заключенное Израилем и Ираном перемирие не имеет временных ограничений и будет "действовать вечно".

Напомним, мы ранее сообщали, что минувшим вечером ВС Ирана нанесли удар по американской военной базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре, сообщили в Тегеране. Изначально об ударе сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB. По ее информации, операция получила название "Известие победы". Позже факт проведения операции подтвердили ВС ИРИ.