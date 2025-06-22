Иран ударил по военной базе США в Катаре

ВС Ирана только что нанесли удар по американской военной базе Аль-Удейд, расположенной в Катаре, сообщили в Тегеране. Операция, по данным СМИ, называется "Известие победы".

Иранские военные сегодня вечером ударили по военной базе США Аль-Удейд в Катаре.

Изначально об ударе сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики – IRIB. По ее информации, операция получила название "Известие победы".

Позже факт проведения операции подтвердили ВС ИРИ.

Как сообщает Минобороны Катара, катарские системы ПВО успешно отразили ракетную атаку на авиабазу Аль-Удейд. Ни пострадавших, ни погибших нет, уточнили в ведомстве. По сообщению МИД Ирана, катарских и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.

IRIB сообщает о минимум трех ракетах, поразивших базу. Высший совет национальной безопасности ИРИ заявил, что при атаке на базу Аль-Удейд использовалось столько же ракет, сколько бомб использовали США при ударе по иранским ядерным объектам.

Как пишет The New York Times, Тегеран заранее предупредил Доху о совершении атаки на базу США, чтобы избежать жертв.

Власти Катара осуждают нападение на авиабазу Аль-Удейд, расценивая этот шаг как грубое нарушение суверенитета эмирата и норм международного права.

Спустя некоторое время атаку на базу подтвердили в Пентагоне, уточнив, что она совершалась ракетами малой и средней дальности, которые были запущены с территории Ирана.

Ранее сегодня иранские СМИ со ссылкой на источники сообщили об атаке на военную базу США, которая расположена в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака.

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли удар по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана – в Исфахане, Фордо и Натанзе. А в ночь на 13 июня Израиль начал против иранской ядерной программы операцию "Восстающий лев".