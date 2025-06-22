Вестник Кавказа

В Сирии атакована военная база США

В Сирии атакована военная база США
© Фото: Air Force Tech. Sgt. Darnell T. Cannady
Военная база США в Сирии подверглась атаке, пишут СМИ. Подробностей в настоящее время нет. В ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана.

На северо-востоке Сирии атакована американская военная база, сообщает иранское государственное агентство Mehr со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, была атакована американская военная база, которая расположена в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Арабской Республике.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, США в ночь на 22 июня совершили авиаудары по иранским ядерным объектам.

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