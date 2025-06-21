Трамп: все ядерные объекты Ирана уничтожены ударами США

В результате атаки США на Иран уничтожены ядерные объекты Ирана, сообщил Трамп. Ущерб объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане он назвал монументальным.
Президент США Дональд Трамп оценил результаты бомбардировок Ирана, проведенных в ночь на 22 июня, ядерные объекты Ирана уничтожены, написал он в Truth Social.
"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!"
– Трамп
Американский лидер добавил, что удары были "сильными и точными", а участвовавшие в атаке военные вернулись в штат Миссури.
"Самые большие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли. В яблочко!"
– Трамп