Вестник Кавказа

Трамп: все ядерные объекты Ирана уничтожены ударами США

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
В результате атаки США на Иран уничтожены ядерные объекты Ирана, сообщил Трамп. Ущерб объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане он назвал монументальным.

Президент США Дональд Трамп оценил результаты бомбардировок Ирана, проведенных в ночь на 22 июня, ядерные объекты Ирана уничтожены, написал он в Truth Social.

"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение - это точный термин!"

– Трамп

Американский лидер добавил, что удары были "сильными и точными", а участвовавшие в атаке военные вернулись в штат Миссури.

"Самые большие разрушения были нанесены гораздо ниже уровня земли. В яблочко!"

– Трамп

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