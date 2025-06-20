Вестник Кавказа

США не планируют военную операцию в Иране – Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Вице-президент США Вэнс: Вашингтон не рассматривает крупную военную операцию против Ирана с использованием сухопутных сил.

Вашингтон не планирует проводить наземную операцию в Иране, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам лидер США Дональд Трамп не заинтересован в длительном конфликте с использованием наземных сил, 

"Президент ясно дал понять, что США не заинтересованы в затяжном конфликте, не заинтересованы в размещении военнослужащих на земле"

– Джей Ди Вэнс

Вэнс отметил, что Белый дом не опасается разрастания конфликта на Ближнем Востоке. 

Отметим, что США сегодня ночью присоединились к военной операции Израиля против Ирана. ВВС США нанесли удары по целям Натанзе, Фордо и Исфахане. Лидер США Дональд Трамп заявил, что удары нацелены против ядерной программы Ирана. 

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