Китай решительно осудил удар США по иранским ядерным объектам

Пекин выражает решительное осуждение в связи с атакой США на ключевые объекты ядерной программы США. В МИД КНР призвали все стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров.

В МИД КНР заявили о решительном осуждении американской атаки на ядерные объекты Ирана, которая была совершена сегодня ночью – во время нее под ударом оказались объекты иранской ядерной программы, которые находятся под контролем МАГАТЭ.

В ведомстве обратили внимание на то, что совершенные США удары представляют собой серьезное нарушение принципов Устава ООН и международного права. Кроме того, они приведут к обострению напряженности в регионе Ближнего Востока.

Китай призывает всех участников конфликта, и прежде всего Израиль, остановить боевые действия и перейти к переговорам.

Напомним, ранее удар США по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо решительно осудило в МИД России и в турецком внешнеполитическом ведомстве.