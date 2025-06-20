Россия решительно осудила удары США по Ирану

МИД России выражает решительное осуждение в связи ударами США, нанесенными сегодня ночью по ключевым объектам иранской ядерной программы. Ведомство призвало прекратить агрессию и вернуться к дипломатическим методам.

Москва решительно осудила удары США по ядерным объектам в иранских Натанзе, Фордо и Исфахане, такое сообщение распространил МИД России.

"Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН"

– МИД РФ

В заявлении министерства говорится, что последствия удара, в том числе и с точки зрения радиации, пока сложно представить, однако уже сейчас ясно, что начинается следующий виток опасной эскалации, которая несет угрозы безопасности в регионе Ближнего Востока, и без того охваченного проблемами, и во всем мире.

В МИД отметили и еще одно последствие удара – это ущерб, который понес глобальный режим нераспространения, базирующийся на Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и системе мониторинга МАГАТЭ. В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что РФ ждет от его руководства максимально оперативной и конкретной реакции, в том числе в виде объективного доклада гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который должен быть рассмотрен на специальной сессии в самое ближайшее время.

Кроме того, добавили в МИД, реакция должна последовать и от Совбеза ООН – его участники должны коллективно осудить "конфронтационные действия США и Израиля".

"Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло"

– МИД России