Удар США по ядерным объектам Ирана: что известно на данный момент

США в ночь на воскресенье нанесли удар с воздуха по трем основным объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Америка атаковала Иран впервые с 1979 года.

Сегодня ночью США нанесли удары по трем ключевым объектам ядерной программы Ирана, которые находятся в городах Фордо, Натанз и Исфахан. Это первая атака США против Ирана за почти полвека, с 1979 года.

Изначально об ударах сообщил президент Америки Дональд Трамп, затем эту информацию подтвердила иранская сторона. По данным СМИ, удары, в частности, по объекту в Фордо, расположенному на несколько десятков метров под землей, наносились в том числе с участием стратегических бомбардировщиков B-2, которые могут нести противобункерные бомбы GBU-57.

Сведения о результатах атаки разнятся. Дональд Трамп заявил, что цель операции выполнена – ключевые иранские объекты по обогащению урана уничтожены. О том же сообщил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пояснив, что таким образом власти Израиля выполнили данное народу обещание.

С другой стороны, в Иране эти заявления опровергают. Так, вскоре после атаки советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади заявил, что в Тегеране ожидали этих ударов, и они не стали неожиданностью. Более того, по его словам, на объекте в Фордо была проведена эвакуация, сам объект не получил повреждений, которых нельзя было бы устранить.

Депутат парламента ИРИ от провинции Кум, где находится город Фордо, Мохаммад Мена Раиси сообщил, что ядерный комплекс в Фордо, расположенный под землей, не понес никакого ущерба.

"Каких-либо утечек нет"

– депутат

Ранее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи говорил, что все "обогащенные ядерные материалы" Ирана были переправлены в безопасное место.

Вскоре после ударов президент США Дональд Трамп предостерег власти Ирана от нанесения ответного удара. По его словам, в таком случае Америка применит еще большую силу – США в состоянии за несколько минут уничтожить большую часть других целей в ИРИ. Поэтому президент призвал Тегеран пойти на мировую.

В Иране заявили, что удары США по мирным ядерным объектам Ирана нарушают Устав ООН и международное право. Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН, а также Совета управляющих МАГАТЭ. Кроме того, в МИД Ирана заявили, что ИРИ вправе всеми силами оказывать сопротивление "военной агрессии США". В ведомстве заверили, что страна намерена обеспечивать свою безопасность и отстаивать национальные интересы.

Вскоре после ударов США по ядерным объектам ИРИ армия Ирана нанесла ракетный удар по Израилю. По оценкам ЦАХАЛ, было запущено от 20 до 30 ракет. Ранения получили 11 жителей Израиля. В данный момент, по сообщению Армии обороны Израиля, ее ВВС наносят удары по военным целям на территории Ирана.

Дать ответ на атаку США пообещали йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах": член политбюро движения Мухаммед аль-Бухейти анонсировал на первом этапе атаку на силы США в Красном море. Он подчеркнул, что хуситы будут обострять конфликт до тех пор, пока он не будет остановлен. Аль-Бухейти добавил, что хуситы считают договор о перемирии с США утратившим силу.

Стоит отметить, что, по оценкам генсека ООН Антониу Гутерриша, который выразил глубокую встревоженность, атака США на Иран представляет собой эскалацию, причем в регионе, который уже балансирует на грани. По его словам, эти события напрямую угрожают "международному миру и безопасности".

Зачем Трампу бомбить Иран?

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что президенту Дональду Трампу требовалось на деле поддержать военную операцию Израиля, поэтому и была выполнена главная просьба Тель-Авива – проведение бомбардировок подземных иранских ядерных объектов американскими глубинными бомбами.

Американист обратил внимание, что для однократной военной акции Трампу не нужно было согласовывать свой приказ с Конгрессом. "Разрешение Конгресса, формально, не требуется. Напомню, что президент Джордж Буш-младший тоже начинал войну в Ираке без разрешения Конгресса. И это понятно, любая война должна быть внезапной, а Конгресс слишком долго будет проводить свои процедуры", - прежде всего сказал он.

"Мотивация бомбардировки очевидна: поддержать Израиль в попытке переформатировать ближневосточную карту. Израиль – самый близкий союзник США не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Обе партии произраильские, Республиканская партия – в большей степени. Дональд Трамп признан руководством Израиля как самый произраильский президент за всю историю американо-израильских отношений. Все инициативы Трампа носят сильный произраильский и антииранский характер. Поэтому, действия США сегодня были синхронизированы с действиями Израиля", - сообщил Константин Блохин.

"О возможности подобного сценария, который сейчас разворачивается на наших глазах, американские ястребы и неоконсерваторы писали годами: первый военный удар наносит Израиль, Иран отвечает, а затем, вне зависимости от того, какой будет ответ Ирана, американское руководство рассматривает это как угрозу существованию Израиля и втягивается в военный конфликт. Иран остался единственным государством в дееспособном состоянии, которое может выступать как угроза американским интересам на Ближнем Востоке. Ирак, Сирия, Ливия нейтрализованы, и на очереди теперь Иран", - отметил американист.

Эксперт выразил уверенность в том, что за заявлениями с критикой Трампа внутри США не последует никаких практических действий против президента. "Импичмента ждать точно не стоит, республиканцы в Конгрессе имеют большинство и не проголосуют за импичмент. Более того, Республиканская партия настолько произраильская, что негативной реакции от нее стоило бы ожидать, если бы Трамп полностью отказался от удара по Ирану. Падение рейтингов для Трампа значения не имеют – предвыборная кампания начнется только в 2028 году, поэтому для президента важнее соответствовать текущим запросам произраильского лобби в США", - заключил Константин Блохин.