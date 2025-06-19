Вестник Кавказа

Генсек ООН: удар США по Ирану – прямая угроза международному миру

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую встревоженность в связи с ударами, которые сегодня нанесли ВВС США по ядерным объектам Ирана.

Атака с воздуха на иранские ядерные объекты, которую совершили сегодня ВВС США, представляет собой прямую угрозу мировой безопасности, такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, он глубоко встревожен применением Америкой силы против Исламской Республики.

"Это опасная эскалация в регионе, который уже на грани, и это прямая угроза международному миру и безопасности"

– Гутерриш

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три иранских ядерных объекта – в Фордо, Исфахане и Натанзе. Ее факт подтвердили в Тегеране.

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