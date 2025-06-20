Вестник Кавказа

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана
США ударили по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. Несколько дней назад сообщалось, что глава Белого дома взял две недели на принятие решения о возможной атаке на Исламскую Республику.

В ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты атаковали ядерные объекты Ирана. Об этом сообщают президент США Дональд Трамп и иранские СМИ.

По словам американского лидера, удары были нанесены сразу по трем объектам. Соответствующую информацию также подтвердило агентство Fars. По его данным, в результате ударов пострадали объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана"

– глава Белого дома

Трамп обратил внимание на то, что основной целью атаки был объект в Фордо. Он также отметил, что сегодня исторический момент не только для США и Израиля, но и для всего мира.

"Иран теперь должен согласиться закончить эту войну. Спасибо!"

– Дональд Трамп

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что за несколько недель определится с тем, насколько США целесообразно наносить удары по Ирану. Как отмечалось, американский президент хочет быть уверен в том, что эта атака не спровоцирует еще большую войну в регионе и положит конец ядерной программе Исламской Республики.

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