США нанесли удары по ядерным объектам Ирана

США ударили по ядерным объектам, расположенным на территории Ирана. Несколько дней назад сообщалось, что глава Белого дома взял две недели на принятие решения о возможной атаке на Исламскую Республику.

В ночь с 21 на 22 июня Соединенные Штаты атаковали ядерные объекты Ирана. Об этом сообщают президент США Дональд Трамп и иранские СМИ.

По словам американского лидера, удары были нанесены сразу по трем объектам. Соответствующую информацию также подтвердило агентство Fars. По его данным, в результате ударов пострадали объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана"

– глава Белого дома

Трамп обратил внимание на то, что основной целью атаки был объект в Фордо. Он также отметил, что сегодня исторический момент не только для США и Израиля, но и для всего мира.

"Иран теперь должен согласиться закончить эту войну. Спасибо!"

– Дональд Трамп

Ранее на этой неделе Трамп сообщил, что за несколько недель определится с тем, насколько США целесообразно наносить удары по Ирану. Как отмечалось, американский президент хочет быть уверен в том, что эта атака не спровоцирует еще большую войну в регионе и положит конец ядерной программе Исламской Республики.