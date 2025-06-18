США готовятся покончить с иранской ядерной программой

Президент США выделил Ирану максимум две недели на то, чтобы дипломатически решить ситуацию вокруг ядерной программы. США до последнего будут пытаться решить ситуацию дипломатически, а затем задействуют военных и покончат с ядерной программой ИРИ, сообщил Вэнс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что две недели - максимум, который Вашингтон готов дать Тегерану на решение по ядерной программе.

По словам Трампа, в это время Иран может путем дипломатии постараться урегулировать ситуацию с ядерной программой.

"Мы даем им промежуток времени. Посмотрим, каким будет этот период. Но я даю им промежуток времени. Я бы сказал, что две недели были бы максимумом"

– Трамп

Ранее сообщалось, что в течение двух недель Штаты примут решение по бомбардировкам Ирана.

Отметим, что по заверениям вице-президента США Джея Вэнса, Вашингтон до последнего будет пытаться решить ситуацию с Ираном при помощи дипломатических методов - а затем положит конец иранской ядерной программе.

"Он (Трамп) сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что… дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана и покончить с иранской ядерной программой"

– Вэнс

По словам Вэнса, окончательное решение по ситуации с Ираном остается за Трампом, и время на исходе. После этого ядерной программой ИРИ займутся военные США.

Право Ирана на мирный атом поддержал ранее президент РФ Владимир Путин. В понедельник он может встретиться с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.