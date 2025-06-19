Вестник Кавказа

Глава МИД Ирана проведет консультации с Владимиром Путиным в Москве

Глава МИД Ирана проведет консультации с Владимиром Путиным в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Завтра в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Они проведут консультации и скоординируют позиции.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассчитывает завтра встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле.

"Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия – друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции"

- Аббас Аракчи

Он отметил, что Россия и Иран продолжать совместную работу.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Иран имеет право на мирный атом, при этом Россия против создания Тегераном ядерного оружия.

Напомним, что сегодня ядерные объекты в Иране подверглись атаке со стороны США. С 13 июня их обстреливает Израиль.

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