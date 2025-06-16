Аракчи прибудет в Москву для встречи с Путиным - NBC

Глава МИД Ирана намерен отправиться в Москву, чтобы 23 июня встретиться с президентом РФ. Россия и Иран обсудят региональную безопасность. Сегодня министр планирует встречу с Эрдоганом в Стамбуле.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник намерен прибыть в российскую столицу для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщает телеканал NBC News, побеседовавший с Аракчи.

"Он (глава МИД Ирана) сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным"

– сообщение

По данным СМИ, на встрече глава МИД Ирана и президент России обсудят, региональную безопасность и развитие ирано-российских отношений.

Россию и Иран связывают отношения стратегического партнерства.

Иран имеет право на мирный атом, заявил ранее Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia. Он отметил, что РФ против появления у Ирана оружия массового уничтожения, при этом Москва готова оказывать Тегерану поддержку в развитии мирного атома.

В субботу 21 июня Аракчи находится в Турции, где состоится заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС). По словам главы МИД Ирана, Тегеран запросил специальной встречи с участниками заседания и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу обострения конфликта между Ираном и Израилем.