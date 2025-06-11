Путин рассказал об отношениях России и Ирана

Позиция России в отношении Ирана осталась неизменной – РФ поддерживала и поддерживает ИРИ в защите ее законных интересов, у двух стран сложились дружеские взаимовыгодные отношения, заявил сегодня Владимир Путин.

Позиция Россия в отношении Ирана и его законных интересов осталась прежней, заявил сегодня, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент РФ Владимир Путин.

"Мы поддерживаем Иран в его борьбе за его законные интересы, в том числе, в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию, принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась"

- Владимир Путин

У двух стран сложились дружеские отношения, и Москва всегда выполняет свои обязательства по отношению к Тегерану. То же самое происходит и на российско-иранском треке, - поведал глава государства, передает РИА Новости.

Что касается иранской ядерной программы, Россия поддерживает Иран в его работе по мирному атому, и, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере.

Москва и Тегеран заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов, и работа по этому соглашению, несмотря на эскалацию конфликта, продолжается, добавил российский президент.