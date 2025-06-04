Вестник Кавказа

Иран стал стратегическим партнером России

Иран стал стратегическим партнером России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет стражей конституции Ирана утвердил соглашение о стратегическом партнерстве с РФ, что означает окончательную ратификацию договора Тегераном.

Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией, документ был одобрен Советом стражей конституции Ирана, об этом сообщил представитель надзорного органа Тахан Назиф.

"Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву"

– Тахан Назиф

Ранее соглашение было ратифицировано парламентом Ирана. Отметим, что после утверждения документа парламентом страны и Советом стражей конституции Ирана соглашение считается официально вступившим в силу.  

Напомним, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы был подписан президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января 2025 года. 

Договор очерчивает правовые рамки для будущего развития сотрудничества Москвы и Тегерана, а также закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров. Документ охватывает различные сферы: от борьбы с терроризмом до культуры и науки.

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