Иран стал стратегическим партнером России

Совет стражей конституции Ирана утвердил соглашение о стратегическом партнерстве с РФ, что означает окончательную ратификацию договора Тегераном.

Иран окончательно утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией, документ был одобрен Советом стражей конституции Ирана, об этом сообщил представитель надзорного органа Тахан Назиф.

"Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ после рассмотрения Советом стражей не признан как несоответствующий конституции и исламскому праву"

– Тахан Назиф

Ранее соглашение было ратифицировано парламентом Ирана. Отметим, что после утверждения документа парламентом страны и Советом стражей конституции Ирана соглашение считается официально вступившим в силу.

Напомним, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Тегерана и Москвы был подписан президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом 17 января 2025 года.

Договор очерчивает правовые рамки для будущего развития сотрудничества Москвы и Тегерана, а также закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров. Документ охватывает различные сферы: от борьбы с терроризмом до культуры и науки.