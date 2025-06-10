Россия готова забрать уран из Ирана

Россия готова избавить Иран от лишних проблем и подозрений в мирном характере его ядерной программы, избавляя Тегеран от избытков обогащенного урана и перерабатывая его в топливо для реакторов атомных электростанций.

Россия готова помочь Тегерану и Вашингтону в кратчайшее время прийти к соглашению по иранской ядерной программе - например, вывозить из Ирана избыток обогащенного урана и перерабатывать его в топливо для реакторов атомных электростанций (АЭС), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы считаем, что момент до конца не упущен. Сейчас нужно было бы удвоить усилия для того, чтобы выйти, пусть на паллиативное, не всеобъемлющее, но все же решение проблем, связанных и с санкционным режимом, и с теми вопросами, которые выдвигаются к Ирану его оппонентами. Тем более, что готовность Тегерана вести такой диалог просматривается"

- Сергей Рябков

Москва готова оказывать в этом вопросе содействие и Вашингтону, и Тегерану, причем практическое, а не только политическое – как вариант дипломат предложил вывозить избыточный ядерный материал из Ирана в Россию и там перерабатывать его на предприятиях Росатома в топливо для атомных реакторов, - добавил замминистра.

Зачем вывозить уран в Россию?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что озвученное Рябковым предложение о перевозке части обогащенного урана из Ирана в Россию является следствием текущих ирано-американских переговоров по новой ядерной сделке.

"Вывоз обогащенного урана из Ирана – это одно из требований США. В Иране сейчас накоплено значительное количество урана, обогащенного выше 3,67%, прописанных в СВПД 2015 года. Эти объемы являются существенной проблемой на переговорах между США и Ираном. Американцы с самого начала диалога и до сегодняшнего дня требуют нулевого уровня обогащения, то есть остановки всех центрифуг в Иране. Тегеран на такое не соглашается, но в принципе готов уменьшить уровень обогащения до прежних 3,67% - и есть основания ожидать, что спустя какое-то время американцы с этим согласятся", - прежде всего сказал он.

"Но в связи с этим возникает вопрос: что делать с накопленным количеством уже обогащенного урана, а это весьма немалые объемы? Инициатива России здесь очень уместна, тем более что у нас уже есть опыт подобных работ с Ираном. Когда в 2015 году была заключена первая ядерная сделка, по СВПД Россия забирала себе обогащенный сверх 3,67% иранский уран для переработки. Разумеется, не просто забирала, а покупала этот уран у Ирана, и затем использовала его в своих целях. Опыт есть, и его легко можно повторить", - подчеркнул Владимир Сажин.

"Сейчас США и Иран ведут переговоры по принципиальным вопросам ядерной сделки. Когда они заключат рамочное соглашение, которое я бы назвал предварительным и политическим, настанет время для проработки более детального документа со всеми авторами и участниками СВПД 2015 года. И как тогда каждая страна брала на себя какие-то обязательства по работе с Ираном, так и теперь нужно будет определить, чем займутся участники новой сделки, чтобы обеспечить ее исполнение главными сторонами – Ираном и США. Здесь сложностей не предвидится, ведь можно повторить принципы первой сделки, и в таком случае Россия как раз займется освобождением Ирана от обогащенного урана", - отметил востоковед.

По оценке эксперта, Тегеран одобрит российскую инициативу. "Те иранские ответственные официальные лица, которые непосредственно занимаются проблемой переговоров с США по новой ядерной сделке, смотрят на предложение России положительно. Опять же, причина в позитивном опыте исполнения Москвой своих обязательств по СВПД 2015 года. Кстати, на днях появилось сообщение, что президент Владимир Путин вскоре посетит Тегеран – я думаю, в повестку визита войдет и согласование действий по заключению новой ядерной сделки", - заключил Владимир Сажин.

Напомним, ранее мы писали: Пентагон опасается того, что ИРИ обладает потенциалом, достаточным для производства до десяти ядерных боезарядов буквально за три недели, предупредил глава Центрального командования американских ВС Майкл Курилла. Если в итоге Тегеран все же получит ядерное оружие то все остальные страны региона будут прилагать все усилия, чтобы завладеть ядерным оружием – разработать самостоятельно или приобрести – что не потерять возможности сдерживания в отношении Ирана.