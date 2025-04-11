Вестник Кавказа

Иран может создать 10 ядерных боезарядов за 21 день – Пентагон

Знак радиации
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На данный момент Исламская Республика Иран обладает потенциалом, достаточным для того, чтобы произвести до десяти ядерных боезарядов буквально за три недели, предупредил глава Центрального командования американских ВС Майкл Курилла.

ИРИ в состоянии создать ядерные боезаряды в количестве до 10 штук в сжатые сроки – в течение трех недель, рассказал глава Центрального командования ВС США Майкл Курилла.

"Если (иранский - ред.) режим решит приступить к ускоренному созданию ядерного оружия, то, по оценкам, имеющихся запасов и центрифуг на нескольких обогатительных установках достаточно для производства первых 25 кг оружейного (ядерного - ред.) материала примерно за одну неделю и до десяти ядерных боезарядов – за три недели"

– Майкл Курилла

Глава CENTCOM предупредил, что если Иран в итоге все же получит ядерное оружие то все остальные страны региона также будут прилагать все усилия, чтобы завладеть ядерным оружием – разработать самостоятельно или приобрести – что не потерять возможности сдерживания в отношении Ирана.

Кроме того, ему задали вопрос относительно готовности CENTCOM ударить по Ирану, чтобы не допустить появление у ИРИ ядерного оружия, по приказу Дональда Трампа.

"Я предоставил министру обороны (Питу Хегсету – ред.) и президенту множество вариантов"

– Курилла

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