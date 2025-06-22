Трамп поблагодарил Иран за предупреждение об ударе

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану за то, что иранские власти заранее предупредили Вашингтон о готовящемся ударе по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Американский президент Дональд Трамп благодарит Иран за предупреждение об атаке на авиабазу США в Катаре (Аль-Удейд), соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Truth Social.

"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать жертв и пострадавших"

– Трамп

Глава американского государства также назвал "очень слабым" ответ, который дал Иран на удар США по его ядерным объектам накануне, а вот противодействие ему со стороны Америки он счел эффективным. По его словам, ИРИ выпустила 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а последнюю сбивать не понадобилось, так как она летела в безопасном направлении. В итоге, констатировал президент, не пострадали ни американцы, ни катарцы, а ущерб оказался очень невелик.

Глава США выразил надежду, что с этим ударом в эскалации будет поставлена точка, так как Иран "выпустил пар", и никакой ненависти больше не будет.

"Возможно, Иран теперь сможет приступить к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое"

– Трамп

В завершение серии сообщений американский лидер поздравил весь мир с тем, что пришло время для мира.