Трамп отдалил мирное разрешение конфликта с Ираном

США бомбардировали иранские ядерные объекты почти сразу после встречи в Женеве главы МИД Ирана с европейцами. Турция пыталась предотвратить атаку, предлагая Трампу свое посредничество в ирано-израильском конфликте.

Пока в России и многих постсоветских странах вспоминают 84-ю годовщину нападения Германии на СССР и начала Великой Отечественной войны, президент США Дональд Трамп, считающий свою страну победителем во Второй Мировой войне, организовал первую за 46 лет американскую военную атаку на Иран.

Что сделал Трамп?

Несмотря на уговоры своих советников и главы разведки, убеждавших Дональда Трампа, что у Ирана нет никакого ядерного оружия и планов по его созданию, 22 июня он отдал приказ о нанесении ракетных ударов по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Против завода в Фордо Пентагон впервые использовал шесть 30-тонных противобункерных бомб GBU-57A/B MOP, по Натанзу и Исфахану били крылатыми ракетами "Томагавк", запущенными с подводных лодок.

Выступая из Белого дома, Трамп назвал операцию США "впечатляющим военным успехом" и пригрозил Ирану "еще большей трагедией", если он не согласится на мир. Целью атаки, по его словам, была ликвидация ядерной угрозы, исходившей от Тегерана.

"На протяжении 40 лет Иран говорил: "Смерть Америке, смерть Израилю!"", — заявил Трамп, напомнив, что из-за иранских ударов в регионе погибли больше тысячи американцев и сотни тысяч человек на Ближнем Востоке и по всему миру.

Как отреагировал Иран?

Иран, еще вчера ведший переговоры с посредниками о мире с США и даже с Израилем, сейчас уже отвергает дипломатию. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи сказал, что после ударов США "для дипломатии больше нет места". Он пообещал ответ на агрессию США.

"Моя страна подверглась нападению и мы должны отреагировать, основываясь на нашем законном праве на самооборону", - заявил Аракчи.

Что сказали на Западе?

Реакция на события в Иране разделились. Если западный мир поддерживает или с пониманием относится к США, то многие мусульманские страны осудили американские действия.

Британский премьер Кир Стармер выразил полную поддержку Трампу, хотя два дня назад призывал его вести переговоры с Ираном, а не воевать с ним. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц повторил свой призыв к Тегерану начать переговоры с США и Израилем и прийти к мирному решению конфликта (около недели назад Мерц призывал к смене режима в ИРИ). Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал до удара США ускорить переговоры Европы с Ираном по мирному решению конфликта и отговаривал США наносить удары. В телефонном разговоре с Макроном 21 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг возможность полного отказа от ядерной программы, но заявил о готовности предоставить гарантии ее мирного характера.

Очень противоречива реакция Италии. Глава МИД Антонио Таяни уверен, что удары США, нанесшие "огромный ущерб" производству ядерного оружия и создавшие угрозу всему миру, могут способствовать деэскалации, и Тегеран может сесть за стол переговоров. С другой стороны, министр обороны Гуидо Крозетто предупредил, что действия Вашингтона могут привести к серьезным последствиям в регионе, и Иран может на них ответить. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала стороны сесть за стол переговоров.

Что говорят на Ближнем Востоке?

Многие мусульманские и арабские страны, несмотря на свои противоречия с Ираном, критикуют Трампа. Страны Персидского залива, включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию и Оман, выразили обеспокоенность и предупредили о серьезных последствиях ударов США. МИД Саудовской Аравии осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана. МИД Катара, где находится крупнейшая военная база США в регионе, "предупреждает, что нынешняя опасная эскалация в регионе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на международном уровне".

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в разговоре с Масудом Пезешкианом отметил, что военные методы не принесут желаемого результата, и единственным выходом из ситуации является дипломатия. Представители движения хуситов официально объявили о вступлении Йемена в войну с США. Член политбюро "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бухейти предупредил, что "на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море".

Наряду с Францией, Британией и Германией, которые на уровне глав МИД провели переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи, Турция накануне ударов пыталась выступить посредником между США и Ираном. По данным Axios, Реджеп Тайип Эрдоган в начале недели звонил Трампу и просил его провести в Стамбуле переговоры между иранскими и американскими представителями. Уже после атаки США МИД Турции выразил обеспокоенность последствиями нападения на ядерные объекты, отметив, что они могут привести к "эскалации регионального конфликта до глобального уровня". Анкара не хочет такого катастрофического сценария. На Турцию сейчас обращены взоры всего мусульманского мира - в Стамбуле проходит двухдневное заседание Организации исламского сотрудничества.

Позиция России

Действия США также жестко осудили на Кубе, в Чили и в России. Бомбардировки Пентагона нарушают устав ООН, дали понять в МИД РФ.

"Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН", — отметили на Смоленской площади.

Три вывода о США

Надо сказать, удары по приказу Трампа прояснили три момента.

Во-первых, словам и обещаниям президента США верить нельзя. Ведь еще два дня назад он сказал, что "возможно, не возникнет необходимости" для американского вмешательства в вопросе Ирана, и дал две недели Тегерану до присоединения американских войск к военной операции Израиля.

Во-вторых, Дональд Трамп намерен все-таки дожимать Иран, а не действовать исключительно руками Израиля и путем дипломатии через Госдеп, страны Залива и Европы.

В-третьих, США уже точно не готовы к сохранению даже мирной атомной программы Ирана. На возможных переговорах они будут требовать также ликвидацию программы баллистических ракет.

Что будет дальше?

Приведет ли силовой нажим к желаемому результату, пока неясно. Иран не заинтересован в проведении дипломатии под прицелом крылатых ракет и противобункерных бомб. Если Тегеран не готов к уступкам по двум вопросам - ядерная программа и баллистика - Трамп может повторить удары.

Риск дальнейшей эскалации становится все более возможным. Тегеран может ответить перекрытием Ормузского пролива, более серьезными ударами по Израилю и атаками по американским военным базам в Заливе и Иордании. Разозленный Трамп будет, скорее всего, отвечать ударами по военным объектам ИРИ, надеясь посеять хаос и панику в Иране. При этом едва ли президент США пойдет на наземное вторжение - на это у США не хватит ни живой силы, ни способности удержать контроль даже при фантастическом сценарии оккупации Ирана. Этого не удалось сделать даже в меньших по площади и населению Афганистане и Ираке.

Дипломатический разворот все еще возможен, если Трамп одумается и снизит градус своих требований к Ирану. Остужать его пыл и амбиции будет способность ИРИ к сопротивлению и готовность к решительным действиям. Со своей стороны, ряд стран, включая Турцию, Катар и Россию, будут пытаться найти мирные ключи к конфликту. Эти три страны пока не испортили отношения с "Овальным кабинетом". Что касается европейцев, то доверие к ним у Тегерана будет снижаться, так как Трамп ударил почти день в день с переговорами в Женеве, а ряд стран Европы подержали США.